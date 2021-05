Cabine van kabelbaan stort neer bij Lago Maggiore in Italië: minstens 9 doden

Volgens Italiaanse media stortte de cabine rond 13.00 uur naar beneden en hing die op dat moment op een ’relatief hoog punt’. Naar verluidt waren er toen elf mensen aan boord. Het gaat om de Stresa Mottarone-kabelbaan aan de westkant van het meer. De kabelbaan brengt passagiers vanaf het Maggioremeer tot een hoogte van 1492 meter in een rit die ongeveer 20 minuten duurt. 300 meter voor het hoogste punt zou het gruwelijk mis zijn gegaan.

Twee kinderen zijn met een ambulancehelikopter naar het ziekenhuis gebracht in Turijn. Volgens de krant Corriere Della Sera worden de reddingsinspanningen bemoeilijkt door het feit dat de cabine in een bebost gebied viel. „De cabine is bijna helemaal verwoest”, zegt een reddingswerker.

Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren, de Italiaanse krant La Repubblica spreekt over „een mogelijk falen van de kabel.” De baan was net weer open, na een toeristenstop door het coronavirus.

Twee brandweerkorpsen werken samen om de slachtoffers te redden of te bergen. Daarbij is ook een helikopter ingezet.

