Aardbevingen Turkije en Syrië Turkse families wachten radeloos op teken van leven: ’We moeten hoop hebben’

Door Fadime Demir Kopieer naar clipboard

Familieleden van Achmed en Mehmet liggen onder het puin

Honderden vermoeide gezichten met een mengeling van hoop en vrees. Families wachten sinds maandagochtend machteloos terwijl hulptroepen zoeken naar overlevenden onder het puin van de ingestorte flats in Gaziantep. „Begin van de avond was een verdrietig moment. Een jonge vrouw, rond de 30 jaar, blonde haren. Meer was er van haar gezicht niet meer te zien”, zegt een van de werkers Ahmet. Om hem heen staat een aantal mannen. Niemand houdt het droog.