Mike krijgt schrik van zijn leven als zijn huis ’gestolen’ blijkt

Hij werd naar eigen zeggen door buren gewaarschuwd dat er in zijn woning druk werd geklust. Toen hij ging kijken wat er aan de hand was, wist hij niet wat hij zag. Een aannemer had de woning volledig gestript: alle meubelen, gordijnen en andere huisraad was verdwenen. „Ik was compleet in shock”, aldus Mike Hall maandag tegen de BBC.

Hall kreeg het in zijn eigen huis aan de stok met de aannemer, die de nieuwe eigenaar van de woning erbij haalde. De nieuwe bewoner sommeerde de woedende Mike snel te vertrekken en dreigde anders de politie in te schakelen.

De BBC deed eigen onderzoek en stelt dat er sprake moet zijn van identiteitsfraude. De politie liet aanvankelijk weten dat er niets illegaals zou zijn gebeurd, maar heeft inmiddels toch een onderzoek geopend. Wanneer de uitkomsten daarvan naar buiten komen, is niet duidelijk. De woning zou afgelopen juli zijn verkocht, sinds die tijd werkte en woonde Hall in het noorden van Wales.

130.000 pond

De Britse omroep zegt over documenten te beschikken die de fraude aantonen. Zo werden er uit naam van Mike identiteitspapieren buitgemaakt en werd er een nieuwe bankrekening op zijn naam geopend. De opbrengst van de verkoop belandde op die rekening. Het bedrag van ruim 130.000 Engelse pond viel volgens de BBC zo in handen van criminelen die zich voordeden als Mike.

Makelaars die bij de transactie betrokken zijn, willen niet reageren zolang de politie de zaak onderzoekt. Land Registry, het Engelse kadaster, onderzoekt de zaak. Volgens het kadaster komt het - ondanks vele checks - een aantal keer per jaar voor dat vastgoed verkocht wordt door criminelen die zich voordoen als iemand anders. Vorig jaar keerde het kadaster in totaal 3,5 miljoen pond uit aan gedupeerden van fraude met vastgoed.