Man (30) rijdt in op politie in centrum Amsterdam

In de politieauto zaten twee agenten, die beiden gewond zijn geraakt.Volgens een politiewoordvoerder zijn de agenten „heel erg geschrokken” en hebben ze onder andere nekklachten opgelopen. Op de motoren zaten geen bestuurders.

Het busje, dat was vastgereden op de roadblock, vloog in brand. Toen agenten de verdachte eruit wilden halen, is pepperspray gebruikt om hem aan te kunnen houden. De verdachte is lichtgewond geraakt.

Tekst loopt door onder tweet.

Tijdens het incident, rond 04.25 uur, heeft de politie waarschuwingsschoten gelost. Het inrijden op de politieauto gebeurde volgens een politiewoordvoerder schijnbaar uit het niets. Het motief van de verdachte is nog onbekend.

Ⓒ Michel van Bergen

Weet u meer? App naar onze whatsapp tiplijn. Zet het nummer in uw telefoon: +31613650952