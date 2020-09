Verdachte rijdt in op politie in centrum Amsterdam

In de politieauto zaten politiemensen, op de motoren zaten geen bestuurders. In ieder geval een agent is gewond geraakt, meldt een politiewoordvoerder. De zegsman sluit niet uit dat ook andere inzittenden van de politieauto verwondingen hebben opgelopen.

De verdachte heeft zich met zijn busje uiteindelijk vastgereden op de roadblock en vloog daarop in brand. Toen agenten de verdachte eruit wilden halen, is pepperspray gebruikt om hem aan te kunnen houden. De verdachte is lichtgewond geraakt.

Tijdens het incident, rond 04.25 uur, heeft de politie waarschuwingsschoten gelost.