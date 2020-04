Suriname meldt eerste coronadode

Volgens de Surinaamse nieuwssite Waterkant.net lag de man in het St. Vincentius Ziekenhuis in Paramaribo. Ⓒ Wikipedia

PARAMARIBO - Het coronavirus heeft nu ook in Suriname een dodelijk slachtoffer geëist. Dat maakte de Surinaamse overheid bekend. Het slachtoffer was besmet geraakt via zijn vrouw, die geldt als het eerste positieve geval in Suriname.