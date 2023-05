Myanmar laat duizenden politieke gevangenen vrij

In de menigte bij de beruchte Inseingevangenis in Yangon hielden sommigen een papier met de namen van hun familieleden voor de ramen van een bus die het complex uit reed. Buiten de gevangenis vielen dierbaren elkaar emotioneel in de armen.

Familieleden houden papieren met de namen van hun dierbaren voor de ramen van de bus die het complex uitrijdt. Ⓒ ANP/EPA

Zo was er een man te zien die werd omhelsd door zijn huilende vrouw en eindelijk weer eens zijn baby kon vasthouden. Een andere vrouw wachtte af of haar zoon, die was vastgezet na de staatsgreep twee jaar geleden, zou worden vrijgelaten. „Hij is om niets gearresteerd”, vertelt ze anoniem tegen persbureau AFP, uit angst voor vergelding.

Prominenten en activisten

De junta van generaal Min Aung Hlaing maakte bekend gratie te verlenen aan 2.153 mensen die vastzaten wegens ‘opruiing’ en zouden worden vrijgelaten op humanitaire gronden. Onder de vrijgelaten gevangenen zijn onder meer verslaggever Nyein Nyien Aye van Mizzima, een groot Myanmarees mediabedrijf en filmregisseur Ma Eaint. Daarnaast betrof het ook vele activisten.

Ze waren veroordeeld op basis van artikel 505(a) dat na de staatsgreep van 2021 door de junta werd toegevoegd aan het wetboek van strafrecht om dissidenten op te kunnen pakken. De wet kent een maximale gevangenisstraf van drie jaar.

Democratisch experiment

Het leger heeft duizenden demonstranten en activisten gearresteerd sinds de staatsgreep op 1 februari 2021 die een einde maakte aan het korte democratische experiment van Myanmar en het land in chaos deed storten.

Volgens de Assistance Association for Political Prisoners (AAPP), die in maart de Geuzenpenning ontving in Nederland, zitten 17.897 politieke gevangenen die sinds de legerovername zijn opgepakt nog steeds vast. De junta laat ook al decennia lang criminelen vrij uit de gevangenissen die vervolgens worden ingezet als knokploegen en tegenstanders van de junta aanvallen.