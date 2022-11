Helder vliegt zonder gasdeal terug naar Nederland

Helder heeft donderdag – een dag na de wedstrijd Nederland-Qatar – met een Qatarese minister gesproken over mensenrechten, samenwerking én energieleveranties, zo laat zij weten. Maar die gesprekken hebben niet geleid tot een contract over de levering van vloeibaar gas aan Nederland. Dat was ook niet het doel van Helders bezoek aan Qatar, klinkt het bij het ministerie van Economische Zaken, dat over energie gaat.

OneLove-armband

Toch lukte het Duitsland deze week wél om een langjarige gasdeal met Qatar te sluiten. Dat gebeurde opmerkelijk genoeg kort nadat de Duitse minister van Binnenlandse Zaken met een OneLove-armband een WK-wedstrijd van het Duitse elftal bijwoonde. Duitse bedrijven vreesden dat het politieke statement de handelsrelatie met Qatar zou beschadigen, maar dat bleek niet het geval.

Helder koos er woensdag voor om geen OneLove-armband te dragen bij de WK-wedstrijd tegen Qatar. Wel droeg zij een OneLove-speldje, dat deels bedekt was onder een sjaal met de tekst ’Never Mind’ (’laat maar’). „Verschrikkelijk”, zei D66-Kamerlid Jeanet van der Laan daarover. Volgens een diplomatiedeskundige is Helder ’diplomatiek door de benen gespeeld’ toen twee Qatarese hoogwaardigheidsbekleders naast Helder een pro-Palestijnse armband omdeden.

Als het aan regeringspartij VVD ligt, reist energieminster Rob Jetten (D66) binnenkort alsnog af naar Qatar om te onderhandelen over een langetermijncontract voor de levering van vloeibaar gas. „De minister moet met alle landen die LNG leveren om tafel gaan”, zegt VVD-Kamerlid Silvio Erkens donderdag bij Sven op 1. Hij is bang dat Nederland anders buiten de boot valt. „En dan vragen we onszelf over een aantal jaar af waarom het gas zo duur is.”

Kamala Harris

Het kabinet zit in z’n maag met de volgende WK-wedstrijd van het Nederlands elftal: de achtste finale tegen de Verenigde Staten, komende zaterdag. Achter de schermen wordt overlegd over de vraag of en wie de regering naar die wedstrijd stuurt. Hoewel Haagse bronnen zeggen dat het niet per se nodig is om weer iemand af te vaardigen, wordt dat ook niet uitgesloten. De verwachting is namelijk dat de VS wél een regeringsdelegatie stuurt. Dat zou zelfs de Amerikaanse vice-president Kamala Harris kunnen zijn. Diplomatiek gezien is het dan beleefd om ook een hoge Nederlandse gast te sturen.

Eerder liet het kabinet weten niet uit te sluiten dat premier Rutte of koning Willem-Alexander naar Qatar gaan, mocht Nederland verder komen in het toernooi. Maar daar is het volgens Haagse bronnen nu nog te vroeg voor: Nederland kan in theorie ook nog een kwartfinale, halve finale én finale spelen. In ieder geval is de verwachting dat het koningspaar niet komende zaterdag al naar de oliestaat gaat.

In het kabinet wordt nu besproken wie wel zou kunnen gaan. Vrijdag stuurt het kabinet daarover een brief naar de Tweede Kamer. Vooral bij coalitiepartij D66 klinkt ontevredenheid over het optreden van minister Helder. D66’ers hadden liever gezien dat Helder een krachtiger politiek statement had gemaakt.