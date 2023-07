Franse vakbonden na rellen en geweld: politie ’in oorlog met ongedierte’

Sinds de dood van de jongen vinden gewelddadige rellen plaats in grote steden in Frankrijk, waaronder Marseille, Lyon en Parijs. Bijna 250 agenten zijn gewond geraakt. Volgens internationale media zijn al duizenden auto’s in vlammen opgegaan en honderden arrestaties verricht. Het is volgens Alliance Police Nationale en UNSA Police, die de helft van het politiepersoneel vertegenwoordigen, „niet langer genoeg om op te roepen tot kalmte, die moet worden opgelegd.”

In Frankrijk worden vrijdagavond in het hele land 45.000 politieagenten ingezet, zegt de minister van Binnenlandse Zaken Gerald Darmanin tegen tv-zender TF1. Alleen al in de nacht van donderdag op vrijdag zijn 917 mensen gearresteerd. De gemiddelde leeftijd van die arrestanten was 17, aldus Darmanin. De politie gaat pantservoertuigen inzetten.

De Franse politiebonden stellen dat het om „een strijd tegen het ongedierte” gaat en dat alle middelen ingezet moeten worden om de rechtsstaat te herstellen. „Vandaag staan politieagenten aan het front omdat we in oorlog zijn”, staat in hun verklaring. „Morgen zullen we in verzet zitten.”

In het centrum van de hoofdstad werd geplunderd in het bekende winkelcentrum Forum Les Halles en hadden relschoppers en plunderaars het gemunt op verschillende winkels in de bekende Rue de Rivoli. De rellen zijn ook overgeslagen naar België. Volgens president Macron zijn de aanhoudende rellen een „onaanvaardbare uitbuiting van de dood van een adolescent.”

De rechtse oppositie heeft aangedrongen op het uitroepen van de uitzonderingstoestand die overheden en politie meer bevoegdheden geeft, maar de regering van Macron zou daar nog niet voor willen kiezen. Bij soortgelijke rellen in november 2005 riep toenmalig president Jacques Chirac de noodtoestand uit.

’Niet uit te leggen’

De omgekomen jongen in een voorstad van Parijs beschikte niet over een rijbewijs en reed weg voor de agenten, waarop het vuur werd geopend en hij in zijn borst werd geraakt. Beelden daarvan gingen rond op sociale media. De jongen had een Algerijnse afkomst. Hij wordt zaterdag begraven.

De politie wordt onder meer door de Verenigde Naties van racisme beschuldigd. Macron veroordeelde het handelen van de politie bij de aanhouding en zei dat „het niet uit te leggen is.” Het incident wordt verder onderzocht. De betrokken agent zit vast en wordt vervolgd voor doodslag.

De Franse regering verwerpt de beschuldiging over racisme bij de politie. „Elke beschuldiging van racisme of systemische discriminatie binnen de politiemacht in Frankrijk is totaal ongegrond”, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken.