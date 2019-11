Politie schiet persoon in Alkmaar neer bij basisschool

Leerlingen van basisschool Durv! zouden getuige zijn geweest van de schietpartij in een woonwijk aan de Priemstraat, meldt NH Nieuws. Volgens de tv-zender en het NoordHollands Dagblad zeggen omwonenden dat het slachtoffer een vrouw is.

Ouders van de kinderen hadden alarm geslagen nadat een vrouw eerst een raam insloeg en toen met een mes en een hamer langs de school liep, meldt de zender. „De kinderen zijn best overstuur.”

’Schieten noodzaak’

De politie kan het verhaal van de school nog niet volledig bevestigen. „We kregen een melding van iemand die vernielingen aan het plegen was. Diegene volgde de aanwijzingen van ons niet op. Agenten voelden zich genoodzaakt om te schieten”, meldt een woordvoerder.

Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De Rijksrecherche doet onderzoek naar het handelen van de politie, zoals gebruikelijk wanneer agenten hun vuurwapen gebruiken. De omgeving van de straat in de wijk Rak, in Alkmaar-Noord, is met lint afgezet.

