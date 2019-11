Politie schiet vrouw neer bij basisschool Alkmaar

De politie waarschuwt op Twitter voor nepberichten dat het om een aanslag zou gaan.

De vrouw vernielde voertuigen en sloeg ruiten kapot. Volgens de politie volgde de vrouw de aanwijzingen van agenten niet op. Die zagen zich daarom genoodzaakt om te schieten. Het slachtoffer is zwaar gewond geraakt en wordt behandeld in het ziekenhuis.

De Priemstraat ligt in een woonwijk. Volgens NH Nieuws heeft een aantal kinderen gezien dat er iemand werd neergeschoten. Een medewerker van de school Durv! zegt tegen NH Nieuws dat een vrouw met een groot mes langs de school zou zijn gelopen.

Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De Rijksrecherche doet onderzoek naar het handelen van de politie, zoals gebruikelijk wanneer agenten hun vuurwapen gebruiken. De omgeving van de straat in de wijk Rak, in Alkmaar-Noord, is met lint afgezet.

Nepnieuws

De politie heeft een tweet rondgestuurd waarin staat dat er nepnieuws wordt verspreid over het incident. Volgens het aangehaalde twitterbericht zou het om een poging tot terroristische aanslag gaan. Het account van deze Merel Kuik bestaat niet meer.

