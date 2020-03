OM: antihomopamflet Nashville-verklaring niet strafbaar

De Nederlandse vertaling van het pamflet was mede ondertekend door SGP-leider in de Tweede Kamer Kees van der Staaij. Ⓒ ANP

DEN HAAG - De zogeheten Nashville-verklaring tegen homoseksualiteit is niet strafbaar. Volgens het Openbaar Ministerie is geen sprake van enig strafbaar feit. De Nederlandse vertaling van het pamflet was mede ondertekend door SGP-leider in de Tweede Kamer Kees van der Staaij en riep een storm van protest op.