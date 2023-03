Borden ’Hunebed Highway’ langs N34 keer op keer gejat: ’Ze hebben een uniek karakter’

Dat geeft de provincie, eigenaar van de N34, aan na vragen van Dagblad van het Noorden. Vijf jaar geleden werd als een soort van marketingstunt de N34 gedoopt tot Hunebed Highway, een afgeleide van de legendarische Route 66 in de Verenigde Staten.

Sinds die tijd zijn er al 125 van de blauwrode borden gestolen of vernield door onbekenden tussen het N34-traject van Coevorden tot de A28-aansluiting bij De Punt. Volgens een woordvoerder zijn de borden kennelijk diefstal-gevoelig vanwege „het unieke karakter.” Dat de borden roofgoed zijn loopt wel in de papieren. De kosten zijn inmiddels opgelopen tot 87.500 euro.

Vermogen

Dat de provincie tienduizenden euro’s kwijt is aan de gestolen borden komt vooral door de vervanging. Een exemplaar kost al gauw 700 euro aan materiaal (bord, paal en bevestigingsbeugels), rekende de provincie al eens voor.

Anderhalf jaar geleden liet de provincie ook al weten de diefstallen spuugzat te zijn. De nieuwe borden zouden worden voorzien van een anti-diefstalsysteem die het moeilijker zouden maken om de routeborden te stelen. Maar deze ’anti-diefstalbouten’ hebben niet geleid tot het gewenste effect, bevestigt een provinciewoordvoerder. Sindsdien zijn er nog eens 23 borden verdwenen.

Politiezaak

Van alle borden die zijn ontvreemd is aangifte gedaan bij de politie door de provincie Drenthe. Een zegsman van de politie laat weten dat er inderdaad meerdere aangiftes liggen. „Naast dat het stelen niet goed is, is het ook nog levensgevaarlijk om de borden los te schroeven langs de weg.”

Binnen nu en twee maanden verdwijnen alle Hunebed Highway-borden op palen langs de N34 in Drenthe. De borden worden wel herplaatst, maar dan op grote hoogte. Ze worden straks allemaal rechtsboven bestaande blauwe bewegwijzeringsborden geschroefd.

Door de gewilde blauwrode borden op grote hoogte (toch enkele meters) te plaatsen, verwacht de provincie de dieven eindelijk een halt te kunnen toeroepen. „Dan wordt het vrijwel onmogelijk om bij de borden te komen”, aldus de woordvoerder. „En zijn nieuwe bestellingen niet meer nodig.”

De officiële naamsverandering naar het Amerikaanse Hunebed Highway kent een lange geschiedenis. Oud-directeur Hein Klompmaker van het hunebedcentrum in Borger startte meer dan tien jaar geleden een lobby om van het Drentse deel van de provinciale weg tussen Coevorden en de aansluiting op de A28 bij De Punt een toeristische attractie te maken. Van de 53 hunebedden in Drenthe staan er 47 aan de N34, al moet je wel van de weg af om de hunebedden überhaupt te kunnen zien.