Klap in gezicht van Moskou: Russische diplomaat neemt ontslag met keiharde open brief

Het gaat om de hoogste diplomaat die aftreedt sinds de Russische invasie. Bondarev zelf blijft er vanuit Zwitserland koel onder, in gesprek met de BBC, ook al mag hij voor zijn leven vrezen. „Ik denk eerlijk gezegd niet dat er veel zal veranderen. Maar het kan een kleine steen in de grotere muur zijn die uiteindelijk zal worden gebouwd.” Het is volgens waarnemers niet de eerste Russische diplomaat die sinds 24 februari ontslag heeft genomen uit onvrede over het conflict. „Ik weet nog niet wat ik, voor nu, ga doen. Als ik terugga naar Rusland zijn de vooruitzichten niet goed”, aldus Bondarev, die wel benadrukt dat hij met zijn besluit ’niets illegaals’ doet. Hij sluit niet uit dat meer Russische diplomaten zijn voorbeeld zullen volgen.

De Russische inval in het buurland is volgens de diplomaat „een agressieve oorlog van Poetin tegen Oekraïne en de hele westerse wereld.” Bondarev vindt het niet alleen een misdaad tegen Oekraïne maar ook tegen het volk van Rusland. „Als ambtenaar moet ik daar een deel van de verantwoordelijkheid voor dragen.”

Tekst loopt door onder de tweet.

Na twintig jaar werken voor Moskou kan Bondarev het dan ook niet langer over zijn hart verkrijgen ’deel te hebben aan deze bloedige, zinloze en absoluut onnodige schande’. „Degenen die deze oorlog bedachten, willen maar één ding: voor altijd aan de macht blijven en in pompeuze smakeloze paleizen wonen en op jachten varen die bij elkaar in omvang en onkosten te vergelijken zijn met de complete Russische marine.” Voor president Vladimir Poetin zelf gaat het nog altijd slechts om een ’speciale militaire operatie’.

Bekijk ook: Joe Biden past tactiek van Ronald Reagan toe

Ook naar zijn voormalige baas, buitenlandminister Sergej Lavrov, haalt hij hard uit. Ondanks dat hij het ministerie van Buitenlandse Zaken na jarenlang werk zijn ’thuis’ noemt. Volgens Bondarev is Lavrov de afgelopen tijd „een uitstekend voorbeeld van hoe het systeem aftakelt” en is hij enkel geïnteresseerd in „leugens en haat.” Lavrov, een trouwe Poetin-aanhanger, haalde onlangs nog het wereldnieuws door te stellen dat Adolf Hitler ’Joods bloed’ had. Dat zei hij na vragen over de afkomst van de Oekraïense president Volodimir Zelenski, wiens familie werd vervolgd tijdens de Holocaust. Israël reageerde daarop woest en ging deze maand - na eerdere terughoudendheid - over tot militaire hulp aan Kiev.

Bondarev kan met zijn ontslag rekenen op veel steun bij westerse collega’s en andere VN-diplomaten. Rob Gabriëlse, de Nederlandse ambassadeur voor ontwapening noemt de stap ’moedig’.

Moskou heeft nog niet gereageerd op het terugtrekken van Bondarev.