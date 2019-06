Op blote voeten naar Everest Base Camp

„Het Base Camp ligt op zo’n 5400 meter, dus dat leek me een mooi symbolisch bedrag. Een dollar voor iedere meter”, zo licht hij toe.

De Rotterdammer, die werd geboren is in Goes, woont tegenwoordig in Sydney. Hij wordt gedreven door idealisme.

Juiste mindset

Hij was ongetraind toen hij begon. Zijn wilskracht sleepte hem er naar eigen zeggen doorheen . ,,Nu ik dezelfde route terug loop, vraag ik mezelf ook af hoe ik dit heb gedaan. Op de weg er naar toe was ik zo gefocust op het behalen van het doel dat eigenlijk niks mij te gek was. Er was geen mogelijkheid dat ik het niet zou halen ondanks de fysieke pijn en mentale kracht die er voor nodig was. Met name de laatste 3 dagen die non stop rots en steen waren, en ik absoluut geen snelheid meer kon maken door de gevoelige en zere voeten, waren een uitdaging. Maar mijn mindset was goed. Ik wist waarvoor ik het deed, de Australian Himalayan Foundation, en het persoonlijke doel om mezelf weer uit mijn comfortzone te halen. In mijn 10 jaar bij Defensie (hij was infanterist bij het 17e pantser infanteriebataljon en actief als ondersteuner bij het Korps Commandotroepen, red.) ben ik vaak mentaal en fysiek gechallenged en in deze momenten waar je voorbij je grenzen wordt gepusht, kom je erachter wat voor kracht er in je zit en dat je veel meer kunt dan je van te voren denkt. Ik wil hiermee aantonen dat je met de juiste mindset alles aan kan.”

Aanmoediging

Hij beseft zich nog niet volledig wat hij heeft gepresteerd. „Ik heb nog een paar dagen lopen te gaan om terug te komen bij het vliegveld waar ik hopelijk een vlucht terug kan krijgen naar Katmandu. Hier zal ik mezelf trakteren op rust voor mijn voeten en wat luxe en zal ik mezelf zeker gaan realiseren wat ik zojuist heb gedaan. Hopelijk moedigt dit verhaal mensen aan om te doneren op mijn donatiepagina voor de mensen en wildlife van Nepal.”

