Gewonden bij aanval met explosieven op Franse ceremonie

Volgens een Griekse official zijn vier mensen lichtgewond geraakt, onder wie een Griek. Het incident gebeurde bij een ceremonie die was georganiseerd door Frankrijk. Het was een herdenking van de wapenstilstand in de Eerste Wereldoorlog in 1918. De Franse consul en veel Franse expats, maar ook van andere nationaliteiten waren aanwezig bij de herdenkingsplechtigheid.

Vorige maand viel een Saudiër met een mes een beveiliger van het Franse consulaat in Jeddah aan op de dag dat een Tunesiër met een mes drie mensen doodde in en bij een kerk in Nice.

President Macron heeft zich de woede van veel islamitische landen op de hals gehaald door politieke en radicale islamitische organisaties harder aan te pakken na een aantal aanslagen door moslimextremisten, onder meer vanwege cartoons van de profeet Mohammed. Hij woonde op het moment van het incident in Saudi-Arabië een WOI-herdenkingsbijeenkomst bij in Parijs.

Saudi-Arabië, waar de heiligste plekken van de islam zich bevinden, heeft de cartoons bekritiseerd, maar sprak een sterke veroordeling uit van de aanslag in Nice.