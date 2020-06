Hulten laconiek na arrestatie Jan B.: ’Wat heeft ’ie nu weer gedaan?’

Politie doet onderzoek in en rond de woning van Jan B. in Hulten. Ⓒ De Telegraaf

Hulten - Het nieuws dat hun dorpsgenoot Jan B. (69) dinsdagochtend in alle vroegte wegens wapenbezit is opgepakt bij een inval in zijn huis aan de Hulteneindsestraat in Hulten, wordt door inwoners van het Brabantse kerkdorpje laconiek opgepakt. „Het was wachten op het volgende incident.”