Veel glijpartijen met auto’s door sneeuw

In de regio Apeldoorn, Arnhem en Nijmegen - waar het hevig sneeuwde - hebben zich vijftien tot twintig ongevallen voorgedaan, wat meer is dan normaal. Volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat bleef de schade bij deze glijpartijen redelijk beperkt.

Onder meer in Almelo, Ede, Bunschoten, Kootwijkerbroek en Groenlo zijn auto’s van de weg gegleden, terwijl een voetganger in Oosterhesselen bij een ernstiger ongeluk overleed. Ook daar sneeuwde het, maar of er inderdaad een verband is met de hevige sneeuwval, is niet officieel bevestigd.

Weggebruikers wordt opgeroepen hun rijstijl aan te passen aan de omstandigheden. ,,We strooien veel, maar het blijft zaak de rijstijl aan te passen’’, aldus de woordvoerder.

Op de Drieenhuizerweg in Kootwijkerbroek gleed een auto van de weg. Ⓒ AS Media

Die oproep en de waarschuwing voor plaatselijke gladheid blijft voorlopig ook van kracht. Vrijdagnacht en zaterdagochtend blijven naar verwachting winterse buien vallen.

De sneeuwval bleek vrijdagmiddag gevolgen te hebben voor de spits. Op veel wegen in het midden van het land reden auto’s trager dan normaal.

De kleur oranje toont aan dat er op veel wegen trager werd gereden. Ⓒ Google Maps

