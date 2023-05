Premium Het beste van De Telegraaf

Watervoorraad Spanje gedaald tot onder de helft van normaal Miljarden tegen de droogte

Door Hilde Postma Kopieer naar clipboard

Ooit stond dit deel van het natuurpark Donana in het zuiden van Spanje vol met water maar als gevolg van de aanhoudende droogte en de vele illegale waterputten die er zijn geslagen door de aardbeientelers is er geen druppel meer te vinden. Ⓒ foto ANP/AFP

BARCELONA - Twee miljard euro: dat bedrag trekt de Spaanse regering van Pedro Sánchez uit voor de strijd tegen de droogte. Want het is dit jaar extreem heet en droog in Spanje. Volgens het Ministerie voor Ecologische Transitie is de totale watervoorraad in de stuwmeren na een extreem hete aprilmaand gedaald tot 48.9 procent. Op sommige plekken in Catalonië en Andalusië is het waterniveau zelfs tot onder de tien procent geslonken.