Van warmterecord naar kans op sneeuw met Pasen

Record op record deze week. De temperatuur steeg meerdere dagen achter elkaar boven de 20 graden uit. Het is dan ook uitzondelijk warm voor maart, beaamt meteoroloog Rico Schröder. „De eerste warme dagen van het jaar zijn al genoteerd en vanmiddag kan het in het zuiden lokaal zelfs 25 graden worden. Warmteliefhebbers kunnen dan ook nog hun hart ophalen.”

Maar volgende week is het andere koek. Het kan op sommige dagen meer dan 15 graden kouder worden dan het nu is. „En dat niet alleen, er valt ook winterse neerslag. Met een stevige noordwestenwind wordt koude lucht uit het hoge noorden aangevoerd. Daarin trekken winterse buien mee die van hagel en (natte) sneeuw vergezeld gaan.”

Vrieskou en kans op sneeuw

Het wordt tussen de 5 en hooguit 9 graden, verwacht Schröder, en dat is duidelijk onder de norm voor begin april. Temperaturen van 11 tot 14 graden zijn namelijk gebruikelijk zo aan het begin van de lente. Ook de nachten worden kouder en soms kan het licht vriezen. „De kans dat het volgende week ergens een keer kortstondig wit wordt op auto’s, tuintafels of grasvelden is met 30 procent vrij groot.”

Morgen wordt het op veel plaatsen al duidelijk kouder. Ook Goede Vrijdag is het kil met 8 tot 12 graden. Zo nu en dan schijnt de zon. Zaterdag en eerste paasdag is het prima weer voor een wandeling of fietstocht. Er zijn perioden met zon, maar ook wolkenvelden. Met 9 tot 12 en zondag lokaal 13-14 graden is het dan nog best aangenaam, aldus Weeronline.