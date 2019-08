Criminelen lopen onopvallend tussen strandpubliek

Dat blijkt uit cijfers van het CBS die vandaag bekend zijn gemaakt. In ruim een kwart van de gevallen van zakkenrollerij aan de kust werden mensen slachtoffer in de maanden juli en augustus, gemeten over het jaar 2016 tot en met vorig jaar. Elders in het land daalde deze vorm van criminaliteit juist in de zomermaanden.

Van alle vormen van zogeheten ’lichte vermogensdelicten’ komt zakkenrollerij (27 procent) aan de kust veel voor, net als fietsendiefstal (25 procent) en diefstal van andere vervoermiddelen (23). Daaronder wordt vooral het openbaar vervoer bedoeld. Toch worden andere spullen nog meer gestolen aan de kust, zoals mobiele telefoons en zonnebrillen.

Slachtoffers van zakkenrollers aan de Hollandse kustlijnen wonen in de meeste gevallen (65 procent) in een andere gemeente. Dit is tweemaal zo hoog als andere vormen van lichte criminaliteit. Ook veel toeristen uit het buitenland of personen die tijdelijk in ons land wonen zijn relatief vaker slachtoffer in deze gebieden.

Kwart meer

De politie registreerde in de onderzochte periode in de maanden juli en augustus gemiddeld 1400 lichtere vermogensdelicten per maand. Dat is een kwart meer dan de ongeveer 1100 misdrijven die gemiddeld per maand werden geregistreerd.

Vernielingen (400 per maand in de zomer) en geweldsmisdrijven (300) komen relatief minder vaak voor, maar nog altijd meer in deze gebieden dan in andere delen van het land.

Tips

Er wordt al jaren aandacht gevraagd voor het probleem van diefstal uit tassen of kleding. Het speciale zakkenrollersteam van de Amsterdamse politie gaf al eerder tips hoe verdachten opgemerkt kunnen worden.

„Ze gedragen zich anders dan gewoon publiek”, vertelde een van de experts afgelopen jaar. „Ze kijken en lopen anders. Die lui zijn gespannen, ze weten dat ze iets gaan doen wat niet mag.”

Ingrijpend

Een andere betrokkene benadrukte dat de buit financieel gezien vaak gering is, maar emotioneel des te meer. „Het wordt best als ingrijpend ervaren. Foto’s in de portemonnee, filmpjes op een telefoon. Elke diefstal is er een te veel. We roepen ook iedereen op om aangifte te doen. Het geeft ons namelijk informatie.”