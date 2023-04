Frisse en grauwe week op komst

Guur met buien

We trappen de nieuwe week af met een guur weerbeeld. Het is beduidend frisser met een temperatuur van slechts 11 graden gemiddeld. Een stevige noordwestenwind maakt het voor het gevoel nog een stuk kouder. Verspreid over het land komen enkele buien voor, vooral in de ochtend is dit het geval. In de loop van de middag en in de avond wordt het vaker droog en lokaal komt een enkele opklaring voor.

Ook dinsdag blijft het fris. Het wordt slechts circa 10 graden en dat is fris voor de tijd van het jaar. Verspreid over het land komen enkele buien voor. Vooral in de middag komt de zon zo nu en dan tevoorschijn. In de nacht kan het in het binnenland zelfs tot een graadje vorst komen.

Temperatuurstijging in de maak

De dagen daarna wordt het een stuk minder wisselvallig en komt geregeld de zon tevoorschijn. Woensdag is het nog fris met een temperatuur van gemiddeld 10 graden. Koningsnacht is er kans op lichte nachtvorst in een groot deel van het land. Hierna zet de temperatuur weer een stijgende lijn in.