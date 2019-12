Speelgoedwinkeleigenaresse op de bres voor slachtoffers toeslagenaffaire

„Ik las over een ouder die vertelde dat haar kinderen zagen dat eerder deze maand Sinterklaas wel bij de buren was langsgeweest maar -door de financiële problemen door de toeslagenaffaire- niet bij hun gezin thuis. Die kinderen begrijpen daar natuurlijk helemaal niet van dat ze dan overgeslagen worden.”

Vandaag werd bekend dat sommige slachtoffers van de Belastingdienst er ook met Kerst nog steeds niet warmpjes bij zullen zitten, omdat de compensatie voor de jarenlange misère van de gezinnen, niet op korte termijn kan worden uitbetaald.

Kleinsteunber kwam al eerder deze maand in actie door in samenwerking met onder andere De Voedselbank, voor minder bedeelde gezinnen een speelgoedinzamelingsactie te doen voor Sinterklaas. Maar ook na die feestdag kwamen nog heel veel mensen speelgoed bij haar brengen. Het speelgoed staat allemaal klaar in haar winkel om weggegeven te worden en er is inmiddels contact met de SP, de partij die zich onder leiding van Kamerlid Renske Leijten inzet voor de getroffen gezinnen.

„De SP wil een mail sturen naar de gedupeerde ouders dat ze hier cadeaus mogen uitzoeken”, zegt de eigenaresse. Toch kan het organisatorisch nog lastig zijn, want veel gezinnen wonen waarschijnlijk niet in de buurt: „We kunnen ook misschien nog een inzameling doen dat treinkaartjes betaald worden, maar over gezinnen die helemaal niet kunnen komen ben ik nog aan het nadenken hoe we het dan op de goede plek krijgen. Inzamelen is heel makkelijk, maar om het dan te sorteren voor de 300 gezinnen op de leeftijd van de kinderen is iets moeilijker. Ik hoop dat de meeste gezinnen gewoon naar de winkel zullen komen om iets moois uit te zoeken.”