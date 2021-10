Man opgepakt na Mexicaanse kogelregen met Nederlandse (21) als slachtoffer

Een Indiase en een Duitse toeriste overleefden de schietpartij in de badplaats aan de Riviera Maya op het schiereiland Yuacatan niet. Zij kwamen om in de kogelregen nadat een drugscrimineel die door twee schietende criminelen van een rivaliserende bende werd achtervolgd de bar invluchtte waar de vrouwen en andere toeristen op het terras zaten.

De identiteit van de vrouwen uit India en Duitsland is inmiddels bekend. Het zou gaan om de 35-jarige Jennifer Henzold uit Neurenberg en om de 25-jarige Anjali Ryot uit India. De Indiase woonde in San José in Californië waar zij een travelblog met 40 duizend volgers bijhield. Behalve de Nederlandse vrouw raakten bij de schietpartij ook twee Duitsers gewond. De drie mochten na behandeling het ziekenhuis verlaten.

De achtervolgde crimineel raakte ook gewond. Hij is met twee schotwonden overgebracht naar het ziekenhuis waar hij door de politie is aangehouden. Volgens de politie gaat het om José Antonio Lira Pérez uit Playa del Carmen. De Duitse en de Nederlandse regering vragen hun burgers alert te zijn als zij naar het gebied rondom Tulum, Playa del Carmen en Cancún in de deelstaat Quintana Roo reizen. Nederland raadt alleen reizen, en reizen na zonsondergang in de regio af.