Pas op, het regent poep!

Burgers klagen over menselijke poep in hun tuinen. Het „regent poep”, zo klagen ze. De vliegtuigen zouden de uitwerpselen steeds lozen vlak voor de landing. Daarmee hebben de bewoners die precies in de buurt rondom Delhi Airport wonen een probleem.

Een instituut dat belast is met milieuzaken gaat de klachten van inwoners nu officieel onderzoeken, zo heeft de India Times opgevangen. Er zullen monsters gemaakt worden van de poep, waarmee uitsluitsel moet worden gegeven op de vraag of het van vogels of mensen afkomstig is.