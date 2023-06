Dader van zwaarste antisemitische aanval ooit in VS schuldig bevonden aan acht moorden

Robert Bowers, een 50-jarige blanke chauffeur, werd beschuldigd van elf moorden die gepleegd werden op 27 oktober 2018 in de Tree of Life-synagoge in Pittsburgh. De verzwarende omstandigheid antisemitisme werd eveneens bewezen verklaard. Tijdens zijn daad zou hij onder meer „alle Joden moeten sterven” hebben geroepen.

In totaal had Bowers 63 aanklachten aan zijn broek hangen. De man riskeert de doodstraf. In een tweede fase van het proces zal worden bepaald of Bowers door de federale rechtbank in Pennsylvania moet worden veroordeeld tot een levenslange celstraf of tot de doodstraf.