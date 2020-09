Asielzoeker met kansloze aanvraag krijgt versoberde opvang

Ⓒ Rias Immink

Den Haag - Asielzoekers die nauwelijks kans maken op een verblijfsvergunning worden voortaan ondergebracht in twee aparte opvanglocaties. Zij krijgen in centra in Ter Apel en Budel-Cranendonck geen leefgeld, moeten het stellen met ’sobere opvang’ en worden gecontroleerd bij aankomst en vertrek.