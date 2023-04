Cocaïne gevonden tussen bananen in Uitgeest: straatwaarde ruim 25 miljoen

Dat meldt de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD). De harddrugs werden donderdag gevonden. Het fruitbedrijf uit Uitgeest heeft vermoedelijk niks met de smokkel te maken, volgens de FIOD.

Er is vooralsnog niemand aangehouden. De drugs zijn door het HARC-team in beslag genomen. Dit team - ’Hit And Run Cargo’ - houdt zich bezig met de opsporing en vervolging van grote ondermijningsonderzoeken en drugssmokkel via Schiphol. Het team is een samenwerking tussen de FIOD, de douane en de politie. De drugszaak wordt onderzocht

De fruitbranche wordt vaker ongewild geconfronteerd met de drugswereld. Ook in Uitgeest gebeurde dat al eens. In 2018 vonden medewerkers van fruitimporteur Van der Lem daar zo’n 700 kilo cocaïne aan. Ook toen lagen de drugs tussen de bananen. Het bedrijf laat weten dat de nieuwe vondst niet bij hen is aangetroffen.