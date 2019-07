Vrouw in boerka blaast zichzelf op bij ziekenhuis

Bij de explosie raakten nog eens dertig mensen gewond. De verantwoordelijkheid voor de aanslag werd opgeëist door de Taliban in Pakistan. De vrouw had de bommen om haar lijf heen bevestigd, meldt The Daily Mail.

De vrouw in boerka richtte een ravage aan. Ⓒ EPA/SAOOD REHMAN

Volgens lokale autoriteiten kwam de aanslag kort nadat twee politiemensen waren gedood bij een controlepost net buiten de stad. Toen hun lichamen naar het ziekenhuis werden gebracht, blies de vrouw zich op. Onder de doden zijn vier politieagenten. In de bom waren spijkers en kogellagers verwerkt.

Nationale discussie

In Nederland zorgt het naderende boerkaverbod op 1 augustus voor veel hoofdbrekens. Instanties als ziekenhuizen en gemeenten, met name in de grote steden, zien niets in het handhaven van het verbod. Zo zei Amsterdams burgemeester Femke Halsema eerder dat dergelijke handhaving ’niet bij de stad past’.

Bekijk ook: Lamlendigheid rond boerkaverbod

Bekijk ook: Hoofdpijn om handhaving boerkaverbod