Rijksakademie en De Ateliers halen spandoek met extremistische leus weg

Studenten hadden vorige week vrijdag verschillende borden en spandoeken met anti-Israelleuzen op het gebouw van de Rijksakademie van Beeldende Kunsten in Amsterdam geplaatst. Op een van de borden stond de tekst „From the river to the sea’’.

Veel mensen hadden kritiek op deze leus, omdat die oproept om Israël te elimineren. Ook Telegraaf-columnist Leon de Winter uitte gisteren zijn onvrede in deze column. Het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) heeft contact met de instellingen opgenomen, waarna is besloten het bord te verwijderen.

Elimineren

Waar komt de kritiek vandaan? De leus „From the river to the sea, Palestine will be free” drukt de wens uit voor een vrij Palestina. De rivier waarnaar verwezen wordt, is de Jordaan. De zee is de Middellandse Zee. Daartussen liggen Palestijnse gebieden, en ook Israël. De slogan roept dus op Israël te elimineren.

Lees meer over de gevoeligheden rondom de spandoeken in de onderstaande column van Leon de Winter.