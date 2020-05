China dreigt VS: straf ons niet voor Hongkong!

De Chinese president Xi Jinping op archieffoto met de Amerikaanse president Donald Trump. Ⓒ REUTERS

PEKING - China heeft de Verenigde Staten gewaarschuwd om zich niet te bemoeien met de situatie in Hongkong. Die waarschuwing volgt op een Amerikaans dreigement met sancties als Peking de zogenoemde veiligheidswet er in Hongkong doorheen drukt. Die veiligheidswet is volgens critici bedoeld om een einde te maken aan de autonome status van Hongkong binnen China en de protestbeweging tegen het autoritaire Chinese regime.