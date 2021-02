Vliegtuig stort neer bij Groningse Kornhorn

Ⓒ ProNews

Kornhorn - In een weiland in het Groningse Kornhorn is zaterdagmiddag rond 15.00 uur een vliegtuigje gecrasht in een weiland. De politie in Groningen heeft nog geen nadere bijzonderheden over slachtoffers. Een traumaheli is ter plaatse. Het vliegtuigje is neergestort in een weiland bij een boerderij aan de Noordwijkerweg in Kornhorn (gemeente Westerkwartier).