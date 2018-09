Koningsnacht barst los met vrijmarkt en muziek

In Amsterdam is het al gezellig druk. Ⓒ Kamran Ullah

DEN HAAG - Koningsnacht is begonnen en dat gaat niet onopgemerkt voorbij in verschillende steden in Nederland. In Den Haag is het festival The Life I Live om 19.00 uur losgebarsten. Door de hele stad staan podia waar bands optreden, waaronder Pat Smith & Friends, Fresku & Mocromaniac en Indian Askin. Volgens organisator Patrick Clerkx loopt het „lekker vol met vooral muziekliefhebbers.”