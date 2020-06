Inspectie: betere hulp nodig voor zedenslachtoffers

Dat stelt de Inspectie Justitie en Veiligheid na een onderzoek naar de taakuitvoering van zedenrechercheurs en hun omgang met zedenslachtoffers. De hoofdconclusie is dat het onderling contact door slachtoffers over het algemeen wordt ervaren als positief.

Toch concludeert minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) op basis van het inspectierapport dat het beter moet. „Slachtoffers hebben ook negatieve ervaringen in het contact met de zedenrechercheurs. De inspectie concludeert dat de zedenrechercheurs meer zicht moeten krijgen op de behoeften en verwachtingen van de slachtoffers.”

In het rapport staat dat de waarheidsvinding van rechercheurs kan schuren met de beleving van slachtoffers. De melders krijgen dan het gevoel niet te worden geloofd. Volgens de minister moet altijd worden voorkomen dat de moed daardoor bij slachtoffers in de schoenen zakt. „Van belang is dat in dit precaire proces het niet de bedoeling kan zijn dat slachtoffers het gevoel krijgen op enige manier te worden ontmoedigd om aangifte te doen van hetgeen hun is overkomen.”

Bedenktijd

De inspectie constateert verder dat de zedenrechercheurs in bepaalde gevallen onvoldoende handelen naar de werkinstructie. De bedenktijd wordt vrijwel standaard ingezet, ongeacht of de verdachte een bekende is van het slachtoffer. In principe hoeft deze bedenktijd alleen als de verdachte een bekende van het slachtoffer is. Grapperhaus zal de politie vragen beter om te gaan met die bedenktijd. „Daarbij staat voorop dat een slachtoffer altijd het recht heeft om direct aangifte te doen; bedenktijd is een recht en geen plicht. Ik zal de politie vragen om hieraan expliciet aandacht te besteden.”

Volgens minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) moeten er snel nieuwe zedenrechercheurs bij komen omdat de werkdruk erg hoog is. Ⓒ ANP

In informatieve gesprekken kunnen slachtoffers zich gestuurd voelen om geen aangifte te doen, concludeert de inspectie. Dat kan worden veroorzaakt doordat zedenrechercheurs uitspraken doen over de slagingskans van de zaak. Bovendien moeten die rechercheurs slachtoffers beter informeren over hulpverlening, stellen inspecteurs.

Werkdruk

De minister benadrukt dat er de afgelopen tijd al veel is gedaan om zedenslachtoffers beter te helpen. Zo zijn er extra opleidingen aangeboden. De inspectie adviseert de werkdruk te verminderen. Volgens Grapperhaus moeten er ook snel nieuwe rechercheurs bij komen omdat die werkdruk erg hoog is. Nu zijn er zo’n zeshonderd zedenrechercheurs, daar komen er circa negentig bij.

De politie werd eerder op de vingers getikt na een inspectierapport over de behandeling van een zedenzaak. Toen liet de politie Noord-Holland forse steken vallen bij de geruchtmakende Hoornse zedenzaak rond de vrouw die haar eigen aanrander opspoorde. De politie had de belager veel eerder kunnen opsporen en het slachtoffer beter moeten behandelen.

Bekijk ook: Uitgezette Somaliër bedreigt Sylvia met de dood

Een 26-jarige vrouw werd toen aangerand door de Somalische asielzoeker Mohammed M. (28). Zij spoorde hem zelf op via haar telefoon, die hij had meegenomen. De Telegraaf onthulde dat toen. Onder andere naar aanleiding van die zaak vroegen Kamerleden Kuiken (PvdA) en Buitenweg (GroenLinks) opheldering over omgang met andere zedenzaken. Volgens Kuiken laat het rapport haarfijn zien wat er verkeerd gaat. „De minister moet deze problemen serieus nemen. Slachtoffers verdienen beter.”