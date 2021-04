Onstuimige zee walhalla voor strandjutters: ’Die spanning blijft’

Pieter Jan Borsch verzamelt afval op het strand van Ameland. Ⓒ eigen foto

AMELAND - Het gure lenteweer eist zijn tol aan en op zee. Woeste golven, uitgeputte vogels en vrachtschepen die hun lading verliezen in de diepte. Maar voor kust- en eilandbewoners is het ook genieten, al struinend over het strand op zoek naar een leuke juttersbuit. „Die spanning blijft, het zit in je bloed.”