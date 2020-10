Peiling: driekwart ouderen wil mondkapjesplicht

Dat blijkt uit een grote peiling die ouderenbond ANBO deed onder bijna drieduizend ouderen. De meeste ouderen zijn op dit moment al trouwe dragers van een mondkapje: 82 procent van de respondenten geeft aan er een te dragen.

„De meeste senioren gebruiken een mondkapje om zichzelf te beschermen (78 procent), om anderen te beschermen (75 procent) en als signaal dat mensen afstand moeten houden (51 procent). Bijna 20 procent zegt een mondkapje te dragen omdat het kabinet dat adviseert om verspreiding van Covid-19 verder te voorkomen”, aldus Bernadet Naber van de ouderenbond.

Op de vraag waarom 18 procent van de respondenten het kapje niet draagt, geeft meer dan de helft (55%) aan dat niet te doen omdat ze het onprettig en benauwd vinden en bijna de helft van de niet-dragers vindt dat het geen effect heeft. Een kwart gebruikt geen gezichtsbescherming omdat het niet verplicht is, maar geadviseerd wordt.

Naber: „De mondkapjes worden door de oudere gebruikers vooral opgezet in de supermarkt (94,5%), winkel (85%) en in het openbaar vervoer (60%). Maar ook bij een bezoek aan de kapper, een benzinestation en restaurant wordt het regelmatig gebruikt. Overigens is het wel zo dat meer dan zestig procent van de ouderen de wit/lichtblauwe kapjes gebruiken, die door veertig procent na één keer dragen onmiddellijk worden vervangen. Bijna 35% van de dragers gebruikt het de hele dag, voordat het in de prullenbak belandt of gewassen wordt.”

Bezoek

„Veel ouderen gaven eerder al aan dat ze in deze tweede coronagolf extra maatregelen nemen om zichzelf te beschermen tegen besmetting van Covid-19. Zo gaat twee derde van de senioren niet meer op bezoek bij anderen en ontvangen ze zelf geen of nauwelijks bezoek. Nu blijkt dus ook dat ouderen voorstander zijn van het dragen van een mondkapje. En dat het kabinet hiertoe verplicht”, alus de woordvoerder.

Bekijk ook: Senioren hebben vaak te oude telefoon voor app CoronaMelder

De peiling werd gehouden van 9 tot en met 12 oktober. „Dus voordat het kabinet de maatregelen om verdere verspreiding tegen te gaan aanscherpt, maar wel nadat de tweede golf was uitgebroken”, stelt Naber.