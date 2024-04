Burgemeester Leerdam aan bewoners: ’Uw tuin en woning kunnen onder water lopen’

Leerdam - Burgemeester Sjors Fröhlich van de gemeente Vijfheerenlanden heeft donderdag een brief uit laten gaan aan de bewoners van Leerdam dat de Linge buiten zijn oevers zal treden. „Houd er rekening mee dat als u in de buurt van de Linge woont, uw tuin en woning onder kunnen lopen. Het waterpeil is tot na het weekend kritiek”, staat in de brief te lezen.

© Menno Bausch Burgemeester Sjors Fröhlich: „De tuinen kunnen overstromen en of de mensen het binnen drooghouden, dat weten we niet zeker.”