Chinese wetenschapper die genen baby aanpaste moet drie jaar de cel in

PEKING - Een Chinese wetenschapper die genen van baby’s aanpaste is veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar. Dat meldt het Chinese staatsmedium Xinhua. He Jiankui maakt in november 2018 bekend dat hij een gentechnologie genaamd CRISPR-Cas9 had gebruikt om de genen van embryo’s van een tweeling aan te passen.