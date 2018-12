Agent vrijgesproken na doodschieten ongewapende man

Agent Philip Brailsford schoot de 26-jarige Daniel Shaver begin 2016 dood in de gang van een hotel. De politie had een melding van omwonenden gekregen dat hotelgasten op vogels schoten vanuit hun hotelkamer en dat er vermoedelijk een vuurwapen in het spel was. Daniel Shaver was een van die hotelgasten. Achteraf bleek het niet om een vuurwapen te gaan, maar om een luchtdrukgeweer dat plastic bolletjes schiet. Dat meldt BBC.

In het politierapport is te lezen dat Shaver samen met twee anderen aan het borrelen was op hun kamer. De gasten, waaronder Shaver, verkeerden in beschonken toestand toen de politie arriveerde.

Instructies

Tijdens het proces weigerde de politie in Arizona de bodycam-beelden openbaar te maken. Op de beelden is te zien dat Shaver op verzoek van de politieagenten op zijn knieën en met zijn armen in de lucht, zijn hotelkamer verlaat en vervolgens direct op de grond gaat liggen.

Agent Philip Brailsford geeft uitgebreide instructies aan Shaver over de manier waarop hij zich richting de agenten moet bewegen. Echter lukt het Shaver niet om deze met precisie op te volgen, omdat hij gedronken heeft. ,,Als je nog één fout maakt, schiet ik,” zegt de agent.

Op de beelden is te horen dat Shaver smeekt niet te schieten en zijn best doet te doen wat de agent hem opdraagt. Vervolgens grijpt Shaver naar zijn heup, achteraf blijkt dat hij waarschijnlijk zijn afgezakte broek op wilde tillen, maar op dat moment schiet Agent Philip Brailsford vijf keer op de man.

Vader

Brailsford werd onder meer beschuldigd van moord, maar is uiteindelijk vrijgesproken omdat hij kon denken dat Shaver naar een wapen greep. Het lijkt er vooralsnog op dat Shaver, vader van twee jonge kinderen, om het leven is gekomen door een vergissing.

Hieronder zijn de beelden te zien van het voorval in de gang van het hotel. Deze kunnen als schokkend ervaren worden.