Dode door auto-ongeval in Brabants Rosmalen

Binnenland

Jongetje op fiets zwaargewond geraakt bij botsing met bouwverkeer in Muiden

Een kind is woensdagochtend zwaargewond geraakt bij een botsing met bouwverkeer in nieuwbouwwijk De Krijgsman in Muiden. Het ongeluk ontstond omdat een werknemer bij het achteruit rijden het kind niet zag. Het slachtoffertje ligt in het ziekenhuis, meldt NH Nieuws.