Premium Het beste van De Telegraaf

’Voor onze economie was het top’ Rust terug in Antwerpen na ’extreme’ oranje invasie: ’Die Nederlanders hebben wel een nadeel’

Door Greg Van Roosbroeck Kopieer naar clipboard

Op de Meir in Antwerpen was het in december enorm druk. Ⓒ ANP/HH

Antwerpen - Ze zijn er nog, maar ze zijn met minder. Nu ook de horeca in Nederland weer draait, telt de Antwerpse binnenstad dit weekend een stuk minder Hollanders. De Antwerpse horeca is tevreden met de extra inkomsten van de voorbije weken, maar ook blij dat de oranje invasie voorbij is. ,,Het was extreem”, en ,,met het aantal Nederlanders is ook het aantal no-shows toegenomen. Tot 68 in één dag.”