’Kabinet werkt aan aanscherping, hoopt lockdown te voorkomen’

Nu niet iedereen meer getest kan worden en het traceren van besmettingsbronnen via de GGD’s praktisch niet meer haalbaar is, lukt het gecontroleerd uitdoven van het virus niet meer. Het kabinet lijkt dinsdag te gaan voor een aanpak die past bij een volgende fase: voorkomen dat het virus zich nog verder gaat verspreiden om te zorgen dat de medische zorg niet wordt overspoeld.

Minder bewegingen

Ingewijden melden dat het kabinet daarom vooral kijkt naar het verminderen van bewegingen. Door uitstapjes te beperken en de maximale groepsgrootte verder terug te schroeven is de kans minder groot dat iemand het virus oploopt. Om vermindering van drukte en contacten voor elkaar te krijgen kijkt het kabinet naar aanscherping van de maatregelen.

Zondag heeft premier Mark Rutte in het Catshuis met meerdere ministers en RIVM-baas Jaap van Dissel gesproken over de mogelijke opties. Er zijn nog geen besluiten genomen. Eerst moet er nog een advies komen van het Outbreak Management Team. Deze club van medisch deskundigen die het kabinet al de hele coronacrisis bijstaat, komt maandag met een advies.

Lockdown voorkomen

Er zijn in ieder geval meerdere knoppen om aan te draaien. Bijvoorbeeld sluiting van (bepaalde) horeca en misschien toch een mondkapjesplicht. Een nieuwe lockdown wil het kabinet zo lang mogelijk zien te voorkomen.

Over de aard van maatregelen is ten opzichte van het voorjaar veel meer discussie. Zelfs binnen het kabinet is er roep om meer maatwerk en oog voor sociaaleconomische gevolgen. Bovendien is het de vraag of het effect van de vorige serie maatregelen al zo snel zichtbaar kunnen zijn.

Jaloezie

De Tweede Kamer wil bovendien meer perspectief voor de toekomst. Tijdens coronadebatten wordt vaak met jaloezie gekeken naar Ierland. De regering in Dublin heeft een schema ontworpen waarop iedereen kan zien welke maatregelen er volgen als het virus heviger om zich heen grijpt.

Zo’n stappenplan heeft Nederland nog niet, maar in Catshuis is zondag wel gesproken over hoe om te gaan met corona de komende maanden. Inmiddels is duidelijk dat na deze tweede golf het virus nog maandenlang onder controle moet worden gehouden.