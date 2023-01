Meer stemmen voor Republikein McCarthy, maar nog niet genoeg

McCarthy kreeg 214 stemmen, maar had er vanwege de afwezigheid van twee partijgenoten minstens 217 nodig. Hij heeft nu voor het eerst meer parlementariërs achter zich dan de Democratische kandidaat Hakeem Jeffries, die telkens kan rekenen op de steun van al zijn 212 partijgenoten. De Republikeinse fractie bestaat uit 222 leden.

De fractieleider van de grootste partij wordt doorgaans met één stemming voorzitter, maar een groep zeer conservatieve Republikeinen zit de aanstelling van McCarthy al dagenlang in de weg. Zij vinden hem te slap en denken dat hij te bereid zal zijn om deals te sluiten met de Democraten. McCarthy heeft in de afgelopen dagen met de twintig dissidenten onderhandeld en inmiddels meerdere concessies gedaan.

De voorzittersverkiezing begon dinsdag, toen het Huis voor het eerst in een nieuwe samenstelling bijeenkwam, en gaat door totdat er iemand is gekozen. In 1856 werd een recordaantal van 133 keer gestemd. Het proces duurde toen twee maanden. Zonder voorzitter kunnen de parlementariërs niet worden beëdigd en aan het werk gaan.

Er is ook een parlementariër geweest die voor oud-president Donald Trump als voorzitter van het Huis heeft gestemd.

Oud-voorzitter Nancy Pelosi noemt de situatie „krankzinnig.” Zonder een voorzitter, een van de belangrijkste banen in de Amerikaanse politiek, kunnen de nieuwe parlementariërs niet worden beëdigd en kan het lagerhuis geen beslissingen nemen.