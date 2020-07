Coalitie eens over nieuwe coronahulp van 650 miljoen

Minister Sigrid Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking krijgt miljoenen euro’s om haar dalende begroting deels te compenseren. Ⓒ ANP

Den Haag - De coalitie is akkoord over een nieuw coronasteunpakket ter waarde van 650 miljoen euro. Het extra geld is bedoeld voor de inzet van Defensie en politie tijdens de crisis. Ook gaan er honderden miljoenen euro’s naar minister Kaag (Ontwikkelingssamenwerking) om haar dalende begroting deels te compenseren.