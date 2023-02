Tientallen doden door gevechten in Somaliland

De militieleider zei tegen journalisten van persbureau DPA dat aan beide zijden slachtoffers zijn gevallen en dat het werkelijke dodental veel hoger ligt. Ook zouden burgers zijn omgekomen. De gevechten om Laascaanood hebben de afgelopen weken al meer dan honderd mensen het leven gekost.

Somaliland verklaarde zich in 1991 onafhankelijk. Net als de rest van de wereld erkent de Somalische regering die onafhankelijkheid niet. Somaliland ligt aan de Golf van Aden, in het noorden van Somalië, en was ooit een Brits protectoraat. In 1960 was het vijf dagen onafhankelijk tot het zich bij Somalië voegde.