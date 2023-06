Optimaal genieten Bestuurder crasht met auto in sloot, gaat lekker zonnebaden op dak terwijl hij wacht op hulp

Door Onze redactie Kopieer naar clipboard

Ⓒ News United

De Heurne - Een auto-ongeluk van de positieve kant bekijken: het moet je maar lukken. Een bestuurder in het Gelderse dorp De Heurne vond dit woensdag geen probleem. Hij was met zijn wagen uit de bocht gevolgen op de Apenhorsterweg en stortte vervolgens in de sloot. Toen de hulpdiensten arriveerden, moesten ze even twee keer met hun ogen knipperen.