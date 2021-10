Formatiedebat over voortzetting huidige coalitie: kan het eindelijk beginnen?

Informateur Johan Remkes forceerde vorige week een voorzichtige doorbraak en zal zijn eindverslag in de Tweede Kamer toelichten. Vanuit verschillende oppositiepartijen klonk al harde kritiek op de keuze van de partijen die ook het huidige kabinet vormen.

Binnen de ’linkse wolk’ van GL en PvdA is beteuterd gereageerd op het besluit van D66 om toch weer samen met VVD, CDA en CU verder te onderhandelen. Ook de PVV reageert verbolgen. Partijleider Wilders vindt dat D66-leider Kaag ’de kiezer recht in het gezicht spuugt’.

Ondanks de voorzichtige doorbraak belooft de formatie nog een taaie kluif te worden. CU-voorman Segers heeft al laten weten dat er gesprekken moeten worden gevoerd over medisch-ethische thema’s en over migratie. Juist daarover was afgelopen jaren vaak onmin tussen CU, D66 en VVD.

Informateurs

Remkes (VVD) en Wouter Koolmees (D66) moeten de nieuwe informateurs worden. Zij worden door hun partijen naar voren geschoven om de onderhandelingen van een nieuw kabinet te begeleiden.

Remkes en Koolmees, minister van Sociale Zaken in het huidige kabinet, zijn geen nieuwelingen tijdens de al meer dan een half jaar durende formatie. Remkes forceerde vorige week de doorbraak waardoor de vier partijen nu eindelijk met elkaar gaan onderhandelen over een doorstart van het huidige kabinet.

Koolmees was dit voorjaar korte tijd verkenner, samen met VVD’er Tamara van Ark, nadat de formatie was ontspoord door de ’functie elders’ die kennelijk voor Pieter Omtzigt was bedacht. De twee vervingen kortstondig Annemarie Jorritsma en Kajsa Ollongren, maar werden zonder ook maar een gesprek te voeren weer opzij geschoven voor Herman Tjeenk Willink.