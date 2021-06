Noorden heeft nog last van felle buien

Er wordt gewaarschuwd voor enkele onweersbuien met plaatselijk mogelijk veel neerslag in korte tijd. Ook is er kans op hagel. Later zaterdagochtend neemt de buienactiviteit af.

De brandweer had het vrijdag op diverse plaatsen in Noord-Brabant druk met ondergelopen kelders, tunnels en straten als gevolg van zware stortbuien. Het KNMI had eerder op de dag al gewaarschuwd voor gevaarlijk weer in het zuiden wegens onweersbuien met lokaal veel regen en/of hagel. Ook in Limburg en Zeeland viel veel regen.