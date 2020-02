Tragedie in Sydney: vier kinderen doodgereden

De doden zijn volgens Australische media twee zussen, en hun broer: Antony (13), Angelina (12) en Sienna (8). Ⓒ EPA

SYDNEY - Een dronken bestuurder van een pick-uptruck heeft in de Australische stad Sydney vier kinderen in de leeftijd van 8 tot 13 jaar doodgereden en drie anderen ernstig verwond. Dat meldt de politie in Sydney.