Drugsdealende Hillegommer mag een jaar lang niet in de buurt van zijn ouderlijk huis komen

In de woning, aan de Lukas Schoonderbeekstraat, werd vorig jaar bij een politie-inval een flinke voorraad harddrugs aangetroffen op zolder. De zoon bleek in het spul te handelen. Zoals gebruikelijk in Hillegom - en ook in veel andere gemeenten trouwens - besloot burgemeester Arie van Erk tot ontruiming van het huis. De bewoners moesten eruit en de woning zou drie maanden op slot gaan. Ook verhuurder Stek steunt dit beleid.

Omdat met het sluiten van de woning ook de ouders van de dealer dakloos zouden worden, besloten de vader en moeder hun zoon uit te schrijven en hem de toegang tot het huis te ontzeggen. Voor de burgemeester was dit echter geen aanleiding om af te zien van de ontruiming. Daarop besloten de ouders een kort geding tegen hun eigen zoon aan te spannen waarin een gebiedsverbod wordt geëist. Die stap was voor Van Erk wél reden zijn ontruimingsbesluit te herzien.

’Strategische zet’

Tijdens de behandeling van het kort geding bij de rechtbank in Den Haag erkende de advocaat van de ouders dat het om ’een strategische zet’ ging. De ouders eisten geen contactverbod - ’hij blijft toch hun zoon’, aldus de raadsman - maar wel een gebiedsverbod. Uitsluitend met het doel de ontruiming te voorkomen.

De zoon en zijn advocaat voerden dan ook geen verweer tegen de eis van de ouders. Sterker nog: ze woonden de behandeling van het kort geding niet eens bij. Ook was vooraf al tussen de twee partijen overeengekomen dat ze samen de kosten van de procedure zouden dragen.

Rechter Hans Vetter heeft nu besloten de eis van de ouders toe te wijzen. Zoonlief mag een jaar lang niet binnen een straal van tweehonderd meter rond de woning komen. Doet hij dat wel, dan moet hij per keer een boete van duizend euro betalen tot een maximum van 25.000 euro.

Strafzaak

Overigens moet de zoon vanwege zijn drugshandel later dit jaar voor de rechter verschijnen. Hij zat na de vondst wel enige tijd in voorarrest, maar is in afwachting van de behandeling van de strafzaak op vrije voeten gesteld. Volgens de advocaat van de ouders woont hij nu bij zijn broer.